Andrea Zenga: i commenti dell’ex gieffino sul passato di Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga ha commentato il passato della sua fidanzata Rosalinda Cannavò, da quando si chiamava Adua Del Vesco alle finte storie con i Vip

Ospite a Non Succederà Più su Radio Radio, Andrea Zenga si è trovato a commentare il passato della sua attuale compagna, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip. Stiamo chiaramente parlando di Rosalinda Cannavò, meglio nota come Adua Del Vesco nonché ex volto di diverse fiction della Ares Film.

“Conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco, ma non sapevo bene i particolari di quelle vicende. Mi interessa aver incontrato una persona che mi ha colpito. Una volta usciti, non mi sono fatto influenzare dal suo passato, perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno”.

Chiaramente Andrea si riferiva alle finte relazioni amorose escogitate da Rosalinda e dallo staff della Ares per fare gossip, come quelle con i colleghi Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Il figlio di Walter Zenga ha anche menzionato l’ex fidanzato storico della Cannavò, ossia Giuliano Condorelli.

In merito al siciliano, ha dunque precisato: “Sono cose loro. So che si sono visti e hanno parlato dopo il programma. Hanno chiarito fra loro“.