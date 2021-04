Andrea Zenga, l’amante e la partecipazione a Temptation Island: la smentita

Andrea Zenga ha smentito i rumor in circolazione sul suo conto: dalla presunta partecipazione a Temptation Island alla sua presunta amante.

Negli ultimi giorni Andrea Zenga è stata al centro di numerosi gossip e lui stesso ha smentito alcune delle notizie in circolazione.

Andrea Zenga: la smentita

Andrea Zenga ha un amante? Intende partecipare a Temptation Island come tentatore? Tutte queste notizie sono state ovviamenete smentite dal fidanzato di Rosalinda Cannavò, che attraverso i social ha negato i rumor in circolazione affermando: “Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma.

L’altra donna l’ho chiusa nell’armadio“.

Reduce dalla sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Zenga si sta godendo la sua storia d’amore con l’attrice Rosalinda Cannavò, che proprio per i loro sentimenti – sbocciati nella casa del reality show – ha deciso di lasciare lo storico fidanzato, Giuliano Condorelli. Oggi sembra che le cose tra lei e il figlio di Walter Zenga procedano a gonfie vele e in tanti sui social non vedono l’ora di sapere quali novità riserverà il futuro per la coppia.

Per il momento i due si sono detti pronti ad andare a convivere, e del resto la stessa Cannavò si è praticamente “trasferita” nell’appartamento di Zenga dopo la fine del programma. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia i due continuano a vivere il loro amore condividendo molti dettagli con i loro fan.

Andrea Zenga sembra aver ritrovato la serenità anche rispetto a suo padre Walter, che dopo la fine del Grande Fratello Vip ha ospitato a casa sua i due figli avuti insieme a Roberta Termali (Andrea e suo fratello Nicolò).

Al momento Rosalinda ha conosciuto la madre dell’ex gieffino e sembra che anche lei abbia espresso il suo apprezzamento nei suoi confronti.