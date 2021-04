Andrea Zenga risponde a Dayane Mello: “La chimica c’è, ma pensi ciò che vuole”

Andrea Zenga risponde alle accuse di Dayane Mello in relazione alla storia d'amore con Rosalinda Cannavò.

Dayane Mello continua a non credere nella veridicità dei sentimenti tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia è nata nella casa del Grande Fratello Vip, proprio sotto gli occhi della modella brasiliana, la quale tuttavia non l’ha mai accettata di buon grado.

La relazione ha anzi incrinato il rapporto di amicizia con l’attrice siciliana.

“Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista. Io penso che stiano sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa“. Queste le parole al vetriolo con cui Dayane Mello ha commentato qualche giorno fa la relazione dei due ex gieffini.

Pronta è arrivata la risposta del figlio d’arte.

Andrea Zenga risponde a Dayane Mello

“Dice che non c’è chimica tra noi? Che devo dirle? Onestamente a me non interessa il suo parere. Pensi quello che vuole, sinceramente a me non importa. La chimica c’è e non serve dirlo. Se potevo piacere alla Mello? No, ci siamo solo dati un bacio per gioco, era un bacio per scherzo, non a stampo, vero, ma senza sentimento.

Dayane non era interessata a me e io a lei, eravamo lontani come prototipo. Anche se non ci fosse stata Rosalinda non sarei stato interessato, eravamo proprio agli opposti. Tra lei e Rosalinda c’era una grande amicizia, ma non era amore“. Così Andrea Zenga ha difeso la sua relazione dalle accuse della modella brasiliana.

E ha aggiunto: “Io e Rosalinda conviviamo da me. Stiamo cercando una casa più grande, dove siamo ora è troppo piccola. Cerchiamo qualcosa di più grande a Milano. Tanto faccio l’agente immobiliare, quindi avrò facilità a trovare una sistemazione. Ho preferito tornare al mio lavoro stabile. Fare un reality non è che deve stravolgerti tutto. Meglio tenersi l’occupazione reale“.

La verità sulla ex

Andrea Zenga inoltre è tornato a parlare della fine della relazione con la ex: “Io e Alessandra ci siamo lasciati a marzo scorso. Prima è stato un allontanarsi graduale e naturale. Non c’è stato nessun tradimento o grosso litigio. Mi ha lasciato lei in realtà. Il sentimento dopo quattro anni non era più così forte dopo il tempo passato insieme“, ha rivelato.