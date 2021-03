La verità di Andrea Zenga in relazione ai rumors su Temptation Island

Andrea Zenga non parteciperà nuovamente a Temptation Island. I rumors si erano diffusi nei giorni scorsi, ma non ci sarebbe nulla di fondato in merito. Il figlio d’arte e la fidanzata Rosalinda Cannavò, che si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, vogliono vivere la loro relazione lontano dalle telecamere, almeno per il momento.

La verità di Andrea Zenga su Temptation Island

A rispondere alle indiscrezioni, nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, di Turchese Baracchi, è stato Andrea Zenga stesso. “Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no“, ha detto.

E sulla relazione con Rosalinda Cannavò ha aggiunto: “Si può dire che sta nascendo l’amore.

Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano. Stiamo vivendo insieme a Milano. Ci manchiamo quando siamo separati. Perciò molto molto bene. Io lavoro. Vado in ufficio in settimana però ci troviamo anche nella situazione di lockdown. È un po’ la prova del nove. Nonostante il non potere uscire stiamo benissimo. Non lo sentiamo il lockdown, stiamo talmente bene“.