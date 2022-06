Andreas Muller apre le porte della sua nuova casa: le foto

Andreas Muller ha mostrato ai fan il prima e il dopo della sua casa nuova e ha fatto il pieno di like.

Attraverso un video condiviso sui social Andreas Muller ha deciso di mostrare ai fan come ha arredato la sua nuova casa, dove andrà a vivere con la compagna Veronica Peparini.

Andreas Muller: la nuova casa

Andreas Muller è più orgoglioso che mai per la sua nuova casa e sui social ha deciso di mostrarla ai fan per la prima volta, chiedendo un giudizio sull’ottimo lavoro da lui svolto nei mesi scorsi.

“Frutto del mio lavoro e dei miei sacrifici, senza mai chiedere niente a nessuno, senza mai aspettarmi niente, nessun regalo o posizione regalata. Solo un gran bucio di culo dal giorno zero.

Rincorrete sempre i vostri sogni. Grazie alla mia grande famiglia allargata che dal primo momento ha visto crescere insieme a me questo posto. Felice, di aprirvi le porte di casa , completamente ideata e pensata da me. Ditemi nei commenti se vi piace e se volete vedere il resto”, ha scritto il ballerino facendo il pieno di like tra i fan, che hanno lodato gli arredamenti moderni e gli ampi spazi dell’abitazione (da lui mostrata nel suo prima e dopo).

Per il ballerino si tratta della prima abitazione dove andare a convivere con la compagna, Veronica Peparini, con cui sembra aver trovato la serenità.

Andreas Muller: la presunta crisi

Di recente si è più volte vociferato che fosse in corso una crisi tra Andreas Muller e la sua compagna, Veronica Peparini, ma entrambi hanno smentito la questione. Il ballerino avrebbe attraversato un periodo difficile per via di alcuni problemi fisici, ma Veronica gli sarebbe sempre stata d’aiuto e di supporto.