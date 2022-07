Andreas Muller è guarito: “Ho passato parecchi momenti che mi hanno causato malessere”

Andreas Muller è uscito da una situazione di malessere e dichiara: "Veronica mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità”.

Nato nella scuola di Amici, l’amore tra la maestra Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller da anni conquista i fan del talent più seguito di Canale 5. Muller è uscito da una situazione difficile e non potevano mancare i ringraziamenti per la compagna.

Andreas Muller è guarito: le sue parole

Negli ultimi mesi Andreas Muller si era allontanato dai social e dagli affetti più cari. È stato un periodo difficile per il ballerino, fatto di ansia e depressione.

“Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. Mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso.

Lei mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità”, sono le parole di Andreas Muller.

L’ex allievo di Amici ha spiegato di aver avuto delle delusioni lavorative che lo hanno segnato fortemente. Alle difficoltà professionali si è aggiunto un problema al menisco, che per troppo tempo lo ha costretto lontano dalla danza. Oggi fortunatamente la situazione è migliorata e Andreas è di nuovo al lavoro.

Il ballerino, che si sta cimentano anche come coreografo, continua a seguire Aka7even nel suo tour, oltre ad aver lavorato per il suo ultimo videoclip.

Veronica Peparini, inoltre, lo ha scelto come suo assistente per le coreografie del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro. Ora i fan sperano di rivederlo tra i ballerini di Amici. Per il momento, tuttavia, non ci sarebbero conferme.