Giorni difficili per Andreas Muller. L’ex ballerino professionista di Amici ha condiviso con i fan alcuni scatti toccanti, che ritraggono lo zio in ospedale. Ha confessato che la sua estate è diversa, dolorosa, ma che gli ha comunque insegnato qualcosa.

Con una serie di scatti Instagram, Andreas Muller ha raccontato ai fan l’estate diversa che sta vivendo. Dallo scorso 30 luglio, lo zio è ricoverato in ospedale. Nel giorno di Ferragosto l’hanno dimesso, ma le sue condizioni di salute continuano a preoccupare l’ex ballerino professionista di Amici.

Andreas ha raccontato:

Andreas Muller, a didascalia di uno scatto che ritraggono la sua mano stretta a quella dello zio, ha concluso:

“Sono tra la famiglia in questo momento emotivamente parlando la persona meno utile e più sensibile… Proverò a pensare al meglio e a tornare ad essere presente anche per me e il mio lavoro senza farmi completamente schiacciare dai pensieri e dal dolore. Collezionerò ancora momenti e gioie per raccontartele finché potrò”.