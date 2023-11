Andreas Muller, paura per la gravidanza di Veronica: "L'ultima visita non è andata come doveva"

Andreas Muller, paura per la gravidanza di Veronica: "L'ultima visita non è ...

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno da poco annunciato di essere in attesa di due gemelle ma, nelle ultime ore, i due avrebbero assistito a una visita che non sarebbe andata come avrebbe dovuto.

Veronica Peparini e Andreas Muller: la visita

Andreas Muller ha aggiornato i fan via social dopo una visita medica di Veronica Peparini che, a quanto pare, non sarebbe andata come avrebbero sperato. Il ballerino ha affermato di non voler dare allarmismi e ha anche aggiunto che lui e Veronica torneranno a farsi vivi non appena la situazione sarà più chiara.

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”, ha scritto il ballerino nelle sue stories via social.

Appena qualche giorno fa, a Verissimo, lui e Veronica Peparini avevano annunciato pubblicamente di essere in attesa di due bambine. In tanti, sui social, sperano di saperne presto di più in merito alla questione.