Andreas Muller e Veronica Peparini, lo scatto hot allo specchio

La coppia nata tra i banchi della scuola di Amici decide di condividere con i fan degli scatti senza veli

Un fan chiede al ballerino professionista di Amici Andreas Muller di postare una foto inedita assieme alla compagna Veronica Peparini, lui decide di accontentarlo, scegliendo una foto piuttosto particolare: lo scatto ritrae, infatti, i due ballerini mentre si abbracciano completamente nudi di fronte allo specchio.

Un’immagine che ha scatenato la reazione della rete.

Ma non è tutto, il ballerino ha infatti deciso di postare anche un video del suo lato B, andando incontro alle richieste di altri fan.

Un filmato piuttosto breve che sta già rimbalzando ovunque per il web.

La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini

Galeotta fu la scuola di Amici. I due si sono conosciuti quando Andreas era alunno di Veronica, tuttavia la scintilla è scattata una volta terminato il programma (che ha visto trionfare proprio il giovane ballerino). Una storia che inizialmente è stata tenuta segreta, ci sono infatti voluti alcuni mesi prima che la coreografa e il ballerino decidessero di esporsi alla luce del sole.

La coppia è legata da un sentimento forte, il quale riesce ad unirli in quella che sembra essere una relazione stabile e profonda. Vale la pena sottolineare come i due si siano sempre impegnati nel mantenere separate vita professionale e vita privata: nonostante la loro relazione prosegua ormai da anni, Andreas e Veronica sono ben attenti a non mostrare eccessivamente la loro relazione amorosa in un contesto televisivo come quello di Amici, che li vede entrambi impegnati seppur in ruoli differenti.