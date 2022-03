Andreatta: a 15 anni da scomparsa Pd lo ricorda con un video

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Proprio quando la politica tende a frantumarsi, non c’è altra risposta che dimostrare che essa possiede ancora in sé la dedizione, la volontà d’impegno, le risorse per concentrarsi sui doveri che si hanno verso il Paese di cui si è figli”.

Così, con le sue stesse parole, a 15 anni dalla scomparsa, avvenuta il 26 marzo 2007, dopo oltre 7 anni di coma in seguito al malore che lo colse a Montecitorio nel 1999, il Pd ricorda oggi sui social, con un video, Nino Andreatta "uomo delle istituzioni e della politica, tra i padri dell'Ulivo e gli ispiratori del Partito Democratico". Si legge in una nota del Pd.

Nel video ritagli e citazioni d'epoca sullo statista trentino, oltre che del segretario Pd Letta, anche di Sergio Mattarella, Mario Draghi, Romano Prodi, Giuliano Amato, Giorgio Napolitano.

Proprio Letta in mattinata su Twitter ha scritto: “Da quindici anni non è più con noi. Una mancanza che pesa, oggi come non mai. Per le sue idee, sempre due passi oltre l’orizzonte che noi riuscivamo a vedere. E per il suo coraggio, ineguagliabile”.