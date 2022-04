Andreea scomparsa da casa da quasi un mese, ricerche in tutte le Marche

Andreea scomparsa da casa da quasi un mese e il sostituto procuratore di Ancona Irene Bilotta ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti

Andreea Rabciuc è scomparsa da casa da quasi un mese e le forze dell’ordine stanno estendendo le ricerche in tutte le Marche. La 27enne di Montecarotto, in provincia di Ancona, ha fatto perdere la sue tracce dopo un litigio con il fidanzato ed una serata con amici e la famiglia è in apprensione.

Si teme per Andreea, scomparsa da casa

Sulla scomparsa misteriosa di Andreea il sostituto procuratore di Ancona Irene Bilotta ha aperto un fascicolo contro ignoti ed ha dato il via agli interrogatori. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione in un casolare, vicino Moie, dove la ragazza aveva passato la serata prima di scomparire nella serata del 12 marzo. Lì Andreea sarebbe stata invitata dal proprietario del casolare, ma davanti ad alcuni testimoni aveva litigato con il fidanzato e, pare lasciandogli il cellulare, si sarebbe allontanata per scomparire nel nulla.

L’identikit della 27enne scomparsa

Sui social si moltiplicano gli appelli degli amici e la famiglia è in comprensibile trepidazione. Andrea è una campionessa di tiro a segno, ha un fisico asciutto, capelli a caschetto tinti di viola e molti tatuaggi alcuni dei quali ben visibili mani e piercing al labbro superiore. I carabinieri hanno utilizzato anche i cani per fiutare le tracce, hanno controllato l’immobile del suo ultimo avvistamento ed un roulotte vicina al casolare.