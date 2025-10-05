Andrej Babis trionfa nelle elezioni in Repubblica Ceca ma senza maggioranza assoluta

Le recenti elezioni politiche in Repubblica Ceca hanno visto la vittoria di Andrej Babis, leader del movimento Azione del cittadino scontento (Ano), che ha ottenuto il 34,8% dei voti. Tuttavia, la sua vittoria si è rivelata incompleta, poiché il suo partito ha conquistato solo 81 seggi su un totale di 200 nel Parlamento ceco, mancando così la maggioranza assoluta.

Questa situazione pone Babis in una posizione delicata, costringendolo a cercare alleanze per formare un governo. In passato, il politico aveva già ricoperto il ruolo di primo ministro tra il 2017 e il 2021 e ora si trova a dover affrontare nuove sfide, inclusa la possibilità di allearsi con forze di destra più estreme.

Il contesto politico attuale

Il panorama politico in Repubblica Ceca è complesso e variegato. Babis, descritto da molti come il Trump ceco, ha spostato la sua carriera dall’essere un ex comunista a diventare uno degli imprenditori più influenti del paese. La sua campagna elettorale si è concentrata su temi come l’immigrazione, le politiche ecologiche e il sostegno all’Ucraina, seguendo modelli simili a quelli adottati da leader come Fico in Slovacchia e Orban in Ungheria.

Le coalizioni e i potenziali alleati

Con il risultato delle elezioni, Babis dovrà ora esplorare diverse opzioni per poter governare. Tra i potenziali alleati ci sono gli Automobilisti per se stessi, un partito che ha ottenuto circa il 7% dei voti e ha già collaborato con Ano nel Parlamento europeo. Questo gruppo è noto per il suo approccio critico verso le politiche di Bruxelles, in particolare quelle legate al Green Deal e alle normative di genere.

Un’altra opzione per Babis potrebbe essere l’alleanza con il partito Libertà e democrazia diretta (Spd), un gruppo sovranista che ha ottenuto circa 15 seggi. Sebbene i risultati di Spd siano stati inferiori alle aspettative rispetto alle precedenti elezioni, la loro presenza potrebbe fornire un sostegno vitale per un governo di minoranza.

Le prospettive future per la Repubblica Ceca

Le dichiarazioni di Babis indicano che la sua intenzione è di tentare di formare un governo monocolore, ma la realtà potrebbe spingerlo a dover cercare compromessi. Ha già comunicato l’intenzione di avviare colloqui con i suoi potenziali alleati, sottolineando la necessità di trovare una stabilità politica. Nonostante il suo desiderio di governare senza alleati, dovrà tenere in considerazione le diverse visioni politiche dei partiti con cui potrebbe collaborare.

Cambiamenti nelle relazioni internazionali

Un punto di particolare interesse è come il nuovo governo potrebbe influenzare le relazioni della Repubblica Ceca con l’estero, in particolare con l’Ucraina e la Russia. Durante la campagna, Babis ha espresso la sua intenzione di rivalutare il supporto ceco per l’Ucraina, suggerendo che potrebbe annullare alcune iniziative considerate eccessivamente costose. Tuttavia, esperti come quelli dell’Associazione per le questioni internazionali (Amo) affermano che non ci si aspetta un cambiamento radicale nei rapporti con Mosca, poiché Babis non ha un forte incentivo economico a creare legami più stretti con la Russia.

Con le consultazioni presidenziali che iniziano, il futuro politico della Repubblica Ceca rimane incerto. Il presidente Petr Pavel avvierà colloqui con i leader dei partiti eletti, dando il via a una fase cruciale per la formazione del nuovo governo.