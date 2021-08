Andrew Cuomo rassegna le dimissioni: il governatore di New York è accusato di molestie sessuali

Andrew Cuomo ha scelto di rassegnare le dimissioni dopo le gravi accuse di presunte molestie sessuali.

Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, ha rassegnato le dimissioni dopo le accuse per molestie sessuali. L’esponente politico ha annunciato che il provvedimento sarà valido fra 14 giorni.

Andrew Cuomo accusato di molestie sessuali, la vicenda

Presterà invece giuramento per sostituire Cuomo la prima governatrice di New York: si tratta di Kathy Hochul.

Le dimissioni sono arrivate durante una diretta televisiva. “Accetto la piena responsabilità, sono scivolato, sono stato troppo familiare con i miei collaboratori. Ma dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche, e sono certo che i cittadini di New York capiranno” ha dichiarato Cuomo durante l’annuncio delle dimissioni Adesso non resta che attendere il giuramento di Kathy Hochul.

Si tratta di una donna di 52 anni che presto diventerà la prima governatrice dello Stato di New York.

Nativa di Buffalo, fu la prima donna eletta come vicegovernatore di Cuomo a New York nel 2014, rieletta anche nel 2018.

Andrew Cuomo accusato di molestie sessuali, le dimissioni

La sostituta di Cuomo sarà il tenente governatore Kathy Hochul. Sono in corso comunque le indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento di Cuomo che, secondo le accuse, avrebbe molestato diverse donne e violato anche la legge statale: la notizia è stata riportata dalla CNN.

L’esponente politico ha negato ogni tipo di accuse. Stava affrontando un’indagine di impeachment da parte del comitato giudiziario dell’Assemblea di New York.

Andrew Cuomo rassegna le dimissioni dopo le accuse

Andrew Cuomo ha fornito la propria versione dei fatti. Ha dichiarato che avrebbe letto gli articoli con le accuse mentre si trovava con le tre figlie. “Voglio che sappiano che non ho mai mancato di rispetto in maniera intenzionale e quindi voluta a una donna” ha dichiarato il governatore dello Stato di New York.

Secondo la CNN, la procuratrice Letitia James starebbe indagando per accertare l’eventuali molestie sessuali attuate da Andrew Cuomo. La procuratrice generale ha dichiarato che nel corso delle indagini undici donne avrebbero rivolto delle accuse a Cuomo, accusandolo di episodi di molestie a sfondo sessuale.