"Andrew-Le ombre di un principe", docu-serie sullo scandalo reale

Roma, 17 lug. (askanews) – Arriva in Italia, in prima visione assoluta, la docu-serie “Andrew – Le ombre di un principe”, il 20 luglio alle 22:00 su Crime+Investigation.

Nella docu-serie si fa riferimento all’esposto presentato del 2014 in Florida in cui si affermava che il Principe Andrew era una delle persone coinvolte in attività sessuali con una minorenne.

Grazie all’accesso al team di Newsnight della BBC, la serie promette di svelare la storia nascosta del caso, anche attraverso un’intervista in cui lo stesso figlio di Elisabetta nel 2019 ripercorreva l’interno scandalo. Una vicenda che, comunque, ha compromesso la reputazione della Corona inglese.