Andrew Parker Bowles: chi è l'ex marito della Regina Consorte Camilla

La Royal Family come modello di famiglia allargata. Dopo la morte della regina Elisabetta II, si è aperta una nuova era della monarchia britannica. Inutile negarlo. Fin da subito, Carlo ha espresso la sua volontà di avere accanto a lui – e non sotto di lui – la moglie Camilla, assicurandole un ruolo di primo piano all’interno del regno. Mai assente finora agli eventi ufficiali, si è sempre parlato di Camilla solo per il suo triangolo amoroso con Carlo e Diana. Fino a oggi. Oggi qualcosa si aggiunge al gossip su di lei. Torna a galla un nome, quello del suo primo marito Andrew Parker-Bowles, invitato da re Carlo all’incoronazione del prossimo 6 maggio. Ma che fine ha fatto l’ex ufficiale britannico?

La fine del matrimonio con Camilla nel ’95

Negli anni ’90 il divorzio tra Camilla e l’ex marito Andrew Parker-Bowles è stato quasi un tabù per i media. La loro unione si è conclusa nel 1995 senza battaglie in tribunale o accuse via stampa. Dopo ventidue anni insieme e due figli, Camilla e Andrew hanno deciso di comune accordo di allontanarsi e prendere due strade divers. Ancora oggi i due sembrano essere in buoni rapporti, tanto buoni che la futura regina consorte ha scelto di invitare – con ogni probabilità si è trattato di una decisione presa di comune accordo con re Carlo – l’ex ufficiale britannico ormai 83enne alla sua incoronazione.

Andrew entrerà a corte come working royal?

Ma c’è di più. Andrew Parker-Bowles potrebbe entrare presto a far parte della monarchia come working royal. A lanciare i sospetti sull’ingaggio sarebbe stata la sua presenza al funerale del cugino di terzo grado di re Carlo John Bowes-Lyon. Oltre a occupare uno dei posti solitamente riservati ai reali, Andrew è stato annunciato nella Circolare di Corte come «sostituto» della regina consorte Camilla, che non poteva parteciparvi. Indizio o equivoco? In realtà, Andrew era imparentato con il defunto (la madre di questo era sua zia) e la sua presenza al funerale potrebbe spiegarsi anche così. Ma non il posto tra i reali. Chissà. Chi vivrà, vedrà.