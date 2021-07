Andriana Kulchytska chi è: la “ragazza con l’accento” star di Instagram e TikTok

Andriana Kulchytska è una star di Instagram e TikTok nota per le sue ricette di origine russa e ucraina. Scopriamo qualcosa in più sull'influencer

Andriana Kulchytska è una star di Instagram e TikTok, nota per i suoi video di cucina. Andriana viene spesso chiamata la “ragazza con l’accento”, perchè il modo in cui parla svela chiaramente le sue origine ucraine.

Andriana Kulchytska: chi è?

Andriana Kulchytska è nata 22 anni fa a Leopoli, in Ucraina. La ragazza ha però passato gran parte della sua infanzia a Sambir, in Russia. Questo è il motivo per cui gran parte delle ricette che prepara sui social, dove è diventata una star, sono un misto della cucina ucraina e di quella russa.

Appena maggiorenne si è poi trasferita in Polonia, dove ha cominciato a sviluppare la sua passione per la cucina e per il cibo salutare, che ha poi migliorato perché obbligata a preparare tutto da sola, abitando lontano dai genitori.

Un’altra sua grande passione è lo sport, che pratica assiduamente.

View this post on Instagram A post shared by Adrianathrr (@andrianakulchytska)

Andriana Kulchytska: l’arrivo in Italia

Due anni fa Andriana è arrivata in Italia, dove ha cominciato a pubblicare video sui social in cui preparava le ricette della sua infanzia.

Ovviamente, essendo arrivata da poco tempo nel nostro Paese, Andriana ha un marcato accento straniero, e spesso sbaglia alcune parole. Ma è lei stessa a scherzarci su, autodefinendosi “la ragazza con l’accento”, e affermando come sia normale per lei, e che non ci sia niente di male a prendersi in giro a volte.

Andriana Kulchytska: vita privata

Non si conosce molto sulla vita privata di Andriana. Si pensa che possa avere avuto una relazione con un certo Marco, nome che è apparso anche in alcuni suoi video.

Probabilmente, però, questa storia è terminata, perché Andriana ha postato la ricetta per una torta perfetta per le ragazze con il cuore spezzato, inserendosi anche lei in questo gruppo. Anche se il tono di questa affermazione era scherzoso, tutto fa pensare che la storia con questo fantomatico Marco possa essersi conclusa.

View this post on Instagram A post shared by Adrianathrr (@andrianakulchytska)

Andriana Kulchytska: il successo sui social

Andriana ha cominciato a pubblicare le ricette su TikTok e Instagran durante il primo lockdown quando, appena giunta in Italia, non riusciva a torvare lavoro causa la difficile situazione a livello globale.

Le sue ricette, per la maggior parte dei casi molto semplici e sempre spiegate in maniera divertente e coinvolgente, le hanno permesso di guadagnare un numero grandissimo di followers in un tempo molto breve. I suoi sociali ora contano più di un milioni di seguaci.

Il suo successo è stato poi certificato dal fatto che Giallo Zafferano, uno dei blog di cucina più noti in Italia, le abbia chiesto di collaborare per delle ricette.

Andriana però non si è montata la testa, e quello che vuole continuare a fare è pubblicare le ricette del suo Paese e della sua infanzia.