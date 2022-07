Anello cade nel lago durante la proposta di matrimonio: “Buona fortuna a chi lo trova”

L'anello è caduto nel lago nel corso di una proposta di matrimonio: i due fidanzati hanno deciso di lasciarlo lì, augurando buona fortuna a chi lo troverà.

Ross Bamber e Gerii Ashfort sono due fidanzati che vivono a Costessey, località a poca distanza da Norwich, nel Regno unito. Ross stava facendo una romantica proposta di matrimonio alla sua ragazza quando a un tratto l’anello che doveva suggellare l’evento è caduto casualmente nel lago Norfolk.

I due ragazzi hanno provato a ingaggiare anche dei sommozzatori per cercarlo, ma le acque del lago sono troppo torbide. I due innamorati hanno infine deciso di far rimanere l’anello nelle acque del Norfolk. Questa la dichiarazione dei due fidanzati inglesi riportata da FanPage: “Lo lasceremo come un tesoro sepolto, se qualcuno vorrà provare a recuperare l’anello d’ora in poi, buona fortuna a loro”.

Anello finisce nel lago: doveva essere un momento indimenticabile

Ross Bamber aveva preparato la location della promessa e ogni minimo particolare affinché tutto fosse perfetto al momento della proposta di matrimonio. Aveva scelto di chiedere la mano alla bella Gerii durante il tramonto. Aveva piazzato anche la telecamera per riprendere la scena in ogni minimo dettaglio e pubblicare il tutto su TikTok, ma è bastato qualche momento di distrazione affinché il momento indimenticabile venisse rovinato.

Gerii Ashfort incredula

La proposta di matrimonio per Gerii Ashfort è stata molto diversa rispetto a quello che si aspettava.

Nel filmato si sente l’anello che cade e la 26enne, con gli occhi ancora chiusi, che domanda: “Non è quello che penso che sia, vero?”. Inutile il tentativo da parte degli amici che hanno tentato di recuperarlo.