Anfir e CFI, protocollo d'intesa strumenti finanziari

Roma, 13 nov. (askanews) – L’accordo tra ANFIR e CFI rientra nel filone della finanza cooperativa avviato da ANFIR – Associazione Nazionale Finanziarie Regionali alcuni anni fa, “il Protocollo commenta il Presidente di ANFIR Michele Vietti, è il punto di arrivo di una riflessione interna sullo strumento del workers buy out che ha portato a condividere con la società finanziaria del sistema cooperativo un più ampio obiettivo di interventi per le imprese cooperative in modalità di compartecipazione al capitale di rischio ed al finanziamento dei progetti di start up ed investimento.

L’accordo prevede la possibilità di realizzare linee d’intervento secondo modelli standard, in base alle esigenze delle singole Regioni, caratterizzate da comune sensibilità verso la finanza sostenibile e l’impatto.”