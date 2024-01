Angela Bassett riceve l'Oscar alla carriera e brilla sul red carpet

Los Angeles (California), 10 gen. (askanews) – Con un abito scintillante degno dell’occasione, Angela Bassett si è presentata sul red carpet a Los Angeles dei Governors Awards in cui ha ricevuto l’Oscar alla carriera “per il suo contributo all’industria cinematografica”. Il premio, che veniva consegnato nella notte degli Oscar, da alcuni anni viene invece assegnato prima in una cerimonia speciale ad Hollywood piena di star.

L’attrice americana, 65 anni, ha brillato in un Dolce e Gabbana color nude, con gonna che terminava in tulle, effetto sirena, e cintura gioiello. La star di “Black Panther: Wakanda Forever” e interprete di Tina Turner nel biopic “Tina”, raggiante in passerella ha commentato:

“Sali sul palco, un palco piccolo piccolo, e non sai mai dove ti porterà, non sai mai quali ruoli otterrai, chi ti dirà di sì, quali sono le opportunità che ti verranno offerte. E io sono stata incredibilmente benedetta, e più e più volte, con ruoli e opportunità meravigliose, lavorando con artigiani e creativi incredibili. Quindi mi sento straordinariamente, profondamente grata per questa serata”.

Bassett ha ottenuto due nomination agli Oscar nella sua carriera. Ricevendo il premio ha reso omaggio alle donne di colore che hanno vinto la statuetta e ha detto di sperare che l’industria cinematografica gli offra sempre maggiori possibilità. Oltre a lei l’Academy ha deciso di premiare quest’anno anche Mel Brooks.