Angela da Mondello, il padre è positivo al virus: “Ora ce n’è Coviddi, vacciniamoci”

Il padre di Angela da Mondello è risultato positivo al Covid: la donna, nota per il tormentone "Non ce n'è Coviddi", ha esortato a vaccinarsi.

Durante la prima ondata era diventata famosa sul web per la sua famosa frase “Non ce n’è Coviddi“, diventato tormentone che per mesi ha accompagnato gli italiani con tanto di canzone e video, e invece ora anche lei si trova a fare i conti con l’infezione: stiamo parlando di Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello, il cui padre è risultato posititvo al virus.

Angela da Mondello: padre positivo

A renderlo noto è stata lei stessa sul proprio profilo Instagram seguito da 120 mila persone. “Anche da noi è arrivato questo maledetto“, ha raccontato spiegando che ad aver contrattoil virus è stato il padre, per il momento asintomatico.

A coloro che le hanno scritto commenti del tenore di “ben ti sta“, data la sua uscita nel 2020 in cui “negava” l’esistenza del virus a chi le chiedeva se ne fosse preoccupata, Angela ha risposto che “noi siamo tutti vaccinati” e “nonostante tutto vi esce sempre cattiveria dalla bocca“.

Angela da Mondello, padre positivo: “Vaccinatevi”

Poi l’esortazione a vaccinarsi e a rispettare le regole, una svolta rispetto alla frase pronunciata ai microfoni del TG5 sulla spiaggia di Mondello: “Adesso vi dico, vacciniamoci“. Dopo aver continuato a rispondere agli haters evidenziando che ognuno è libero di pensare come vuole, perché è giusto rispettare le idee di tutti, ha concluso con un altro invito: “Mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi“.