Angela favolosa cubista: "A volte non ho soldi per mangiare ma tiro avanti"

E’ da un po’ che Angela favolosa cubista non compare in televisione. Ha da poco compiuto 79 anni e ha ammesso che qualche volta fatica a mangiare: a quanto pare, la pensione sociale non le garantisce una vita tranquilla.

Angela favolosa cubista compie 79 anni

All’anagrafe Angela Troina, Angela favolosa cubista ha rilasciato un’intervista a Fanpage. La 79enne è latitante dal mondo dello spettacolo da un po’, ma tornerebbe volentieri in televisione, specialmente nei programmi di Maria De Filippi. La pensione sociale che percepisce non le consente di fare una vita tranquilla, ma non perde la sua grinta. In merito alla sua vita di oggi, ha dichiarato:

“Sto benissimo, sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c’è da ballare, ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita”.

La mattina si sveglia molto presto, intorno alle 6, poi esce e cammina per due ore, altre due ore di camminata le fa nel pomeriggio. Inoltre, va in palestra e si mantiene in forma.

Angela favolosa cubista: i problemi economici

Anche se non compare in tv da tempo, Angela favolosa cubista continua a fare le serate in discoteca. Come ha speso i soldi guadagnati? Ha raccontato:

“Ho viaggiato tanto, sono andata in Svizzera, in Sardegna, ho girato tutta la Sicilia e tutta l’Italia. Ho fatto un sacco di serate. Forse mi chiamano di nuovo in Svizzera, perché sono rimasti contenti”.

La pensione sociale che percepisce, però, non le consente di fare una vita tranquilla. Nonostante tutto, non perde il suo sorriso. Ha dichiarato:

“A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri”.

Angela favolosa cubista tornerà da Maria De Filippi?

“La mia pensione è povera. Ho lasciato il lavoro a 50 anni, mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette. A volte mi chiedo: che mangio? E faccio la pastina. Mio figlio quando legge ‘mamma’ sul telefono pensa: “Vuole soldi” (ride, ndr). Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può. Ho chiesto alla mia padrona di casa di prendersi cura di me quando non potrò più uscire e in cambio le do la mia pensione. Non voglio andare nella casa di riposo”.

Anche se è felice così, Angela non disdegna il mondo dello spettacolo. In passato si è scagliata contro Maria De Filippi, ma ha ammesso che tornerebbe a Uomini e Donne. Ha dichiarato: