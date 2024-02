Angela Finocchiaro e Bruno Stori portano a teatro Il calamaro gigante

Milano, 13 feb. (askanews) – Una straordinaria Angela Finocchiaro è la protagonista de “Il calamaro gigante”, tratto dal romanzo di Fabio Genovesi, che firma l’adattamento con la stessa Finocchiaro e Bruno Stori. Con loro sul palco otto performer per uno spettacolo visionario sorprendente ed emozionante. La regia è di Carlo Sciaccaluga. I due protagonisti raccontano così il spettacolo.

“Sono due persone di due epoche diverse che si incontrano, uno parte per un viaggio che effettivamente c’è stato, c’è una parte storica, e l’altra è travolta da un’ondata e si ritrova a viaggiare con questo signore dell’800, Montfort sta cercando il Calamaro gigante e per questo ci ha perso a vita, lei è una assicuratrice che non pensa proprio di cercare un mostro e viene coinvolta in questo viaggio nel tempo” dice Angela Finocchiaro.

“E’ nato dalla voglia di mandare un messaggio di fiducia al mondo e in particolare ai giovani in un’epoca turbolenta, vogliamo mandare un segnale di coraggio nell’affrontare la vita che è sempre complicata e complessa” conclude Bruno Stori

Dal 13 al 25 febbraio 2024 Il calamaro gigante sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano, poi in tour in Italia.