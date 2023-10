Angela Nasti e Riccardo Sottil sono una coppia. L’influencer napoletana e il calciatore della Fiorentina sono usciti allo scoperto con una foto ‘al bacio’ che non lascia spazio a dubbi.

Angela Nasti e Riccardo Sottil sono una coppia

Dopo aver messo fine alle relazioni con Kevin Bonifazi e Pierluigi Gollini, Angela Nasti ha ritrovato l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso la testa per un altro calciatore. Si tratta di Riccardo Sottil, che gioca con la Fiorentina.

Il bacio non lascia spazio a dubbi

Dopo qualche giorno di chiacchiericcio, Angela e Riccardo sono usciti allo scoperto con una foto che non lascia spazio a dubbi. La Nasti ha condiviso uno scatto in cui si mostra di spalle, mentre bacia il nuovo fidanzato. Non ha taggato Sottil, ma sembra proprio lui.

Angela Nasti e Riccardo Sottil: quando è nata la relazione?

Angela, poco incline a condividere aspetti della sua vita privata sui social, non ha aggiunto altri dettagli. Non sappiamo, quindi, quando sia iniziata la relazione con Riccardo Sottil, ma immaginiamo che sia una love story fresca, risalente al massimo all’inizio dell’estate. Per il momento, è bene sottolinearlo, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito.