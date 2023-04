Angela Natale (AmCham): rapporto con gli Usa fondamentale per le industrie italiane

Roma, 5 apr. (askanews) – “Io penso che il rapporto transatlantico sia di fondamentale importanza per le nostre industrie italiane. Perché quando le nostre industrie riescono ad aprirsi al settore internazionale e a collaborare con global player è quello il momento in cui acquisiscono il know how e il knowledge che poi le rendono in grado di essere attive nel mondo, non soltanto in Italia, e di essere veramente competitive. D’altra parte anche la presenza di organizzazioni come questa in cui siamo oggi, AmCham – American Chamber of Commerce in Italy, permette alle aziende americane di dare la possibilità di conoscere e quindi di investire in Italia e di avere profitti. E’ una win-win situation”. Lo ha detto Angela Natale, vice presidente vicaria di AmCham e presidente di Boeing Italia, nel corso di un convegno a Roma.

“La diversità e l’inclusione per me sono di paramount importanza perché rappresentano il modo di essere, di agire e devono essere alla base di ogni tipo di relazione: sto parlando di lavoro, di scuola, dappertutto, perché la diversità porta davvero ricchezza a ogni ambiente. Io provengo da un ambiente americano dove ho lavorato per 20 anni e in cui ho avuto la possibilità di vedere la differenza tra America e Italia e provengo da un’azienda in cui la diversità è molto importante. Sto cercando appunto di portare i buoni contributi americani in Italia. Abbiamo ancora qualcosa da fare, ma si sono fatti passi avanti in questa direzione e lavorando tutti assieme riusciremo ad avere un mondo più inclusivo, più diverso”