Santa Maria Caputa Vetere piange la scomparsa di Angela Saulino, insegnante morta a 37 anni in un incidente stradale vicino alla Reggia di Carditello, a San Tammaro.

Angela Saulino morta in un incidente: rabbia e dolore per l’insegnante dal cuore d’oro

Grande dolore nella città di Santa Maria Capua Vetere, che piange la scomparsa di Angela Saulino. La donna è morta a soli 37 anni in un terribile incidente stradale nei pressi della Reggia di Carditello a San Tammaro. “È con il cuore a pezzi che dobbiamo raccogliere le parole giuste per ricordarti e ringraziarti di aver camminato insieme a noi” si legge in un post dell’associazione Urbe che Angela Saulino guidava nella città.

“Passione. Determinazione. Gentilezza. Hai vissuto intensamente il tuo breve viaggio, portando i tuoi dolci occhi in giro per il mondo. Hai dato tutta te stessa a chi amavi e siamo sicuri che continuerai a farlo, ovunque tu sia. Ci lasci sconcertati e arrabbiati perché di meraviglie da vedere e di sogni da realizzare ne avevi ancora tanti. Buon viaggio Angela” hanno scritto.

Angela Saulino morta in un incidente: “Ti ricorderemo sempre”

Angela Saulino era un’insegnante di 37 anni, molto attiva nel volontariato, un vero punto di riferimento per le famiglie con bambini speciali. “Ti ricorderemo sempre per la tua bontà, la tua dolcezza e quel senso di tranquillità che sapevi trasmettere. Ti ricorderò sempre x la tua disponibilità, per l’amore che hai saputo donare al mio bambino speciale, per tutto quello che hai fatto per noi famiglie” ha voluto ricordarla una mamma sui social network.

Angela Saulino morta in un incidente: le indagini

Le indagini stanno andando avanti per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente frontale in cui ha perso la vita la donna. L’automobile di Angela si è schiantata frontalmente con un furgone su cui viaggiavano tre operai, che sono rimasti feriti. L’impatto è stato molto violento e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa è accaduto.