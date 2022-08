Angelica Benevieri su Manuel Bortuzzo: “Non volevo perdere la testa”

Angelica Benevieri condivide un video su Manuel Bortuzzo: il filmato fa il pieno di like.

Manuel Bortuzzo, dopo la breve avventura con Lulù Selassié, ha ritrovato il sorriso accanto ad Angelica Benevieri. La tiktoker ha condiviso un video in cui spiega che quest’estate non aveva nessuna intenzione di innamorarsi, poi ha incontrato “Manu”.

Angelica Benevieri su Manuel Bortuzzo

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, iniziata nella Casa del GF Vip 6, è durata un battito di ciglia. Finito il reality, i due hanno preso strade diverse. Il nuotatore, affossato dai fan con l’accusa di aver illuso la principessa etiope, è tornato a sorridere proprio nelle ultime settimane e il merito è della nuova fiamma Angelica Benevieri. Di mestiere tiktoker, è stata proprio lei ad ufficializzare sui social la relazione con Manuel.

Nelle ultime ore, inoltre, ha postato un video su TikTok in cui spiega, a modo suo, che questa estate non aveva intenzione di innamorarsi.

Le parole di Angelica Benevieri

“Io quest’estate: ‘Non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore‘. Manu...”, ha scritto Angelica a didascalia del filmato. Ovviamente, per la prima frase ha utilizzato una sua foto che la ritrae in versione femme fatale, poi una serie di scatti che la immortalano in compagnia di Bortuzzo.

Insomma, la giovane tiktoker non aveva intenzione di innamorarsi, poi ha incontrato Manuel e ha perso la testa.

La reazione dei fan

Il video condiviso da Angelica su TikTok ha fatto il pieno di like. Tra i commenti, si legge: “Una donna degna di stare al suo fianco” oppure “Tutti e due dolcissimi, insieme sono la coppia perfetta” o ancora “Se ami Manu quanto sei bella, allora non ce n’è per nessuno…

“. La loro relazione durerà? Staremo a vedere, ma parecchi seguaci si augurano che Bortuzzo non commetta gli stessi errori fatti con Lulù.