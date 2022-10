Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Ha picchiato e strozzato i nostri figli”

Angelina Jolie ha scagliato nuove e pesanti accuse contro l'ex marito Brad Pitt.

Angelina Jolie è tornata a accusare il suo ex marito Brad Pitt, che a suo dire avrebbe picchiato e addirittura “strozzato” i loro figli.

Angelina Jolie contro Brad Pitt: le accuse

La guerra legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt non si placa, e dopo anni di battaglie per la custodia dei figli l’attrice è tornata a scagliarsi contro l’ex marito e divo cinematografico, accusandolo di aver addirittura picchiato e strozzato i loro figli (tre adottivi e tre biologici).

L’attrice, stando a quanto riporta il New York Times, avrebbe presentato una denuncia ufficiale contro l’attore che, questa volta, potrebbe dover rispondere dei presunti maltrattamenti contro di lei e i loro figli.

La vicenda dei presunti maltrattamenti, sempre stando a quanto avrebbe rivelato Angelina, risale a una giornata in particolare in cui lei e l’ex marito avrebbero litigato in aereo e alcuni dei loro figli si sarebbero messi in mezzo durante la lite, causando un ulteriore sfogo di rabbia da parte di Pitt, che se la sarebbe presa anche con loro.

Al termine della lite, stando a quanto affermato dall’attrice, l’attore avrebbe versato del vino e dellla birra addosso ai figli.

Oggi uno di loro, Maddox, avrebbe scelto di non avere più il cognome dell’attore (tutti i figli di Angelina e Brad Pitt portavano il cognome Jolie-Pitt) e avrebbe testimoniato contro di lui in tribunale. Brad Pitt per ora ha negato le accuse ma ha pubblicamente ammesso che il suo matrimonio con Angelina sarebbe finito a causa dei suoi problemi di dipendenza da alcol e si è sottoposto a un lungo periodo di disintossicazione.