Angelina Jolie e la figlia Shiloh al Circo Massimo per i Måneskin

Angelina Jolie si trova a Roma per girare il film "Without Blood" e, insieme alla figlia Shiloh, non ha voluto perdersi lo show dei Måneskin.

Oltre 70mila i fan presenti nella serata di sabato 9 luglio 2022 per assistere al concerto dei Måneskin al Circo Massimo di Roma. Tra di loro, anche diversi Vip, tra i quali è sicuramente spiccata la presenza di Angelina Jolie e della figlia Shiloh.

Angelina Jolie al Circo Massimo per i Måneskin

L’arrivo di Angelina Jolie al Circo Massimo è stato ripreso e diffuso sui social da Rai Radio 1. La presenza della star di Hollywood non è passata inosservata nemmeno agli altri presenti al concerto e Jolie è stata immortalata in una miriade di scatti, poi pubblicati sui social, mentre ballava e applaudiva i Måneskin insieme alla figlia Shiloh, avuta con l’ex marito Brad Pitt.

Angelina Jolia a Roma per girare Without Blood

Angelina Jolie si trova a Roma per girare Without Blood, film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco Senza sangue di cui è regista.

Diversi i Vip presenti al concerto

Tra i fan accorsi ad assistere allo show dei Måneskin, presenti anche il registra Gabriele Muccino, le attrici Anna Ferzetti, Claudia Potenza e Anna Foglietta, gli attori Edoardo Leo e Riccardo Scamarcio e il comico Valerio Lundini.

Assente invece Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David, in quanto in isolamento dovuto al Covid.