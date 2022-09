Angelina Jolie in Pakistan: cambiamento clima è reale ed è qui

Milano, 22 set. (askanews) – “Penso che questo sia un vero campanello d’allarme per il mondo su a che punto siamo, il cambiamento climatico non è solo reale e non solo sta arrivando, ma è davvero qui”. Lo ha detto l’attrice Angelina Jolie in visita in Pakistan nelle regioni colpite da alluvioni violente che hanno provocato oltre 1.500 morti fra cui 550 bambini secondo l’Unicef.

“Ora vediamo che i paesi che causano meno danni all’ambiente subiscono le conseguenze peggiori del disastro, dolore e della morte”, ha aggiunto l’attrice.