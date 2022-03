Angelina Jolie in Yemen visita i bambini sfollati per l’Unhcr

Milano, 9 mar. (askanews) – Angelina Jolie in visita in Yemen, in veste di inviata speciale dell’Unchr, l’organizzazione Onu che si occupa dei rifugiati in tutto il mondo. L’attrice in particolare ha visitato un rifugio per bambini sfollati a Sanaa, ultima tappa del suo viaggio che accende i riflettori su una guerra quasi totalmente dimenticata, in corso da 7 anni, che ha distrutto il Paese e provocato milioni di morti e profughi.