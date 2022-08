Angelina Jolie non perdona: il piano segreto contro Brad Pitt

Angelina Jolie non sarebbe disposta a concedere a Brad Pitt la custodia congiunta dei figli, e avrebbe un piano segreto.

Angelina Jolie e Brad Pitt non sarebbero ancora riusciti a concludere le loro pratiche di divorzio e, secondo PageSix, la “colpa” sarebbe dell’attrice.

Il piano segreto di Angelina Jolie

Da oltre 6 anni Angelina Jolie e Brad Pitt continuano a fronteggiarsi in tribunale per quanto riguarda le loro pratiche di divorzio e, soprattutto, la custodia dei figli.

In particolare l’attrice non sarebbe disposta ad accettare quanto stabilito dai giudici e, secondo una fonte di PageSix, avrebbe intenzione di non risposarsi fino a quando i figli non saranno maggiorenni, così da poter disporre a proprio piacimento della loro custodia. L’attrice di recente è volata a Roma (è stata paparazzata al concerto dei Maneskin in compagnia della figlia Shiloh) e dopo alcuni giorni anche l’ex marito è giunto nella Capitale, forse proprio per trascorrere del tempo in compagnia dei figli.

I figli

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno avuto tre figli biologici insieme. L’attore ha anche adottato legalmente i tre figli ce l’attrice aveva precedentemente adottato da sola. Oggi sembra che alcuni dei ragazzi non vogliano più avere a che fare con l’attore, che in passato ha pubblicamente ammesso che la causa della fine del suo matrimonio sarebbe stata la sua dipendenza da alcol. Lui e Angelina riusciranno mai a trovare un accordo?