Angelina Jolie: presunti insulti e violenze da parte di Brad Pitt

Angelina Jolie ha accusato l'ex marito Brad Pitt: l'avrebbe picchiata e insultata davanti ai figli.

La CNN ha pubblicato un rapporto dell’FBI in cui Angelina Jolie ha accusato l’ex marito Brad Pitt di averla insultata e picchiata. L’episodio di violenza da parte dell’attore risalirebbe al 2016 e il tutto sarebbe avvenuto dinanzi ai figli dell’ex coppia.

Brad non è stato né arrestato né tantomeno incriminato per il presunto episodio. Le possibilità di riconciliazione tra i due divi di Hollywood si fa sempre più lontana: oramai Brad e Angelina sono davveri ai ferri corti.

Angelina Jolie: il racconto della violenza

Secondo quanto reso noto dalla CNN, Angelina Jolie ha raccontato di essere stata al suo tempo afferrata per la testa e le spalle da Brad Pitt, il quale l’avrebbe spinta contro il muro del bagno dell’aereo privato su cui si trovavano.

L’attore, in quel momento, si sarebbe trovato in stato di ebbrezza. Brad avrebbe accusato Angelina: “Stai mandando a p****** questa famiglia”.

La scena della violenza dinanzi ai loro figli

Angelina Jolie ha raccontato che il tutto sarebbe avvenuto dinanzi ai loro figli, all’epoca minorenni. I loro nomi, infatti, sono stati opportunamente censurati nel rapporto. I ragazzi sarebbero rimasti fuori dalla porta a piangere, chiedendo alla madre se stesse bene.

Brad Pitt avrebbe loro risposto: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza”. I figli avrebbero replicato al padre che la colpa fosse in realtà sua. Jolie ha fatto causa all’FBI in quanto non comprende perché il suo ex non sia stato arrestato.