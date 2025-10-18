Angelina Jolie: Sudan, Gaza, Afghanistan, cosa impedisce di aiutarli?

Roma, 18 ott. (askanews) – Tra le star più attese alla 20esima Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica per presentare “Couture” di Alice Winocour ha risposto anche a una domanda sulla situazione a Gaza. Jolie ha collaborato per oltre vent’anni con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) , prima come Ambasciatrice di buona volontà dal 2001 al 2012 e poi come Inviata Speciale dal 2012 fino a dicembre 2022.

“Ho visitato per molti anni i rifugiati palestinesi, vivono da decenni come sfollati. Credo onestamente che sia il momento di fare domande al sistema internazionale, al diritto internazionale e cercare davvero di capire cosa impedisce di aiutare persone che sono in disperato stato di necessità in tutto il mondo. Sudan, Afghanistan, Gaza. E’ una domanda davvero cruciale”.