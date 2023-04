La figlia di Mango ha impressionato gi spettatori di Amici non solo per le sue capacità canore: la sorpresa nella puntata di sabato

Angelina Mango ha impressionato tutti i fan di Amici con le sue esibizioni delle ultime settimane. La figlia del noto cantante scomparso nel 2014 è quasi sempre arrivata prima nelle classifiche del pomeridiano e, anche al serale, sta convincendo i giudici.

Amici 22, il talento nascosto di Angelina Mango: lo sapevano in pochi

Che Angelina fosse una bravissima cantante, dopo qualche puntata di Amici, ormai non era più un segreto per nessuno. Ma che la figlia di Mango avesse anche grandi doti di scrittura, in pochi lo sapevano. Nell’ultima puntata dello show la ragazza ha rivisitato il singolo ‘Lunedì‘ di Salmo, aggiungendo qualche barra scritta di suo pugno.

“Un’infanzia felice, ecco quello che avevo, l’aria buona, il camino, il profumo del vino. Gli angeli custodi a proteggere casa, fonte di giovinezza, corda che non si spezza. Mamma e papà i miei poli opposti, l’ironia della sorti, il valore dei soldi. Sono cresciuta sana come un pesce, ma agli occhi di Dio eravamo esche: ho abboccato al dolore, sboccato per ore, dovevo suonare per andare altrove.”

La reazione del pubblico

Al termine dell’esibizione, il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire in maniera convinta la talentuosa Angelina, mentre Michele Bravi si complimenta per le capacità di scrittura della cantante. L’esibizione non è passata inosservata nemmeno sui social, dove un utente ha commentato: “Nessuno parla mai di quanto Angelina si brava a scrivere e, soprattutto, nessuno lo mette mai in risalto. Se le lasciassero sempre la libertà di fare esibizioni del genere, non staremmo neanche più a discutere chi dovrebbe vincere questo programma!“