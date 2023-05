Angelina Mango non poteva vincere Amici: ecco perché

L’edizione 2022/2023 di Amici è giunta a conclusione e ha eletto come vincitore Mattia Zenzola. Angelina Mango ha conquistato il secondo posto: ecco perché la figlia dell’indimenticabile Pino non poteva vincere.

Amici: Angelina Mango ha conquistato ‘solo’ il secondo posto

La finale di Amici 22 è stata a dir poco entusiasmante. All’ultima puntata del talent di Maria De Filippi sono arrivati quattro grandi talenti: Mattia, Angelina Mango, Wax e Isobel. E’ proprio questa la classifica finale. Zenzola ha trionfato, ma anche gli altri allievi non se la sono cavata male, soprattutto per quel che riguarda i premi e le proposte di lavoro. La figlia dell’indimenticabile Pino, anche se i sondaggi la davano come preferita alla vittoria, ha conquistato il secondo posto. Secondo molte persone, il suo destino era già scritto.

Dopo Amici, Angelina ha così commentato il suo secondo posto:

“Oggi provo a parlare, ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole. (…) Tutte le persone che lavorano ad ‘Amici’, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi. (…) Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata, e spero di rendere onore al tempo e all’affetto che mi ha dedicato”.

Secondo alcuni fan, la giovane Mango non poteva vincere Amici perché, come vuole la tradizione, è il secondo posto a portare maggiori soddisfazioni professionali.

Amici: il secondo posto porta fortuna

Angelina, già prima di entrare ad Amici, era già parecchio conosciuta. Aveva anche partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma, nonché ad alcune esibizioni del padre. Non a caso, sui social la Mango è seguita da parecchi cantanti famosi, come: Salmo, Marracash, Gemitaiz ed Ernia. A parte ciò, i fan hanno una convinzione: il secondo posto ad Amici porta fortuna. Basta vedere il successo che hanno avuto Elodie e Annalisa, anche loro arrivate seconde nel talent mariano.