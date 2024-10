Angelina Mango parte da Roma col suo tour nei club italiani

Roma, 12 ott. (askanews) - Energica, vitale e sensuale, Angelina Mango si è presentata così sul palco dell'Atlantico Live di Roma per il via al tour nei club. La cantautrice si esibirà in tutta Italia con undici appuntamenti che hanno rapidamente registrato il sold out. Angelina on stage ha porta...

Roma, 12 ott. (askanews) – Energica, vitale e sensuale, Angelina Mango si è presentata così sul palco dell’Atlantico Live di Roma per il via al tour nei club. La cantautrice si esibirà in tutta Italia con undici appuntamenti che hanno rapidamente registrato il sold out. Angelina on stage ha portato un’esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live estivi in Italia e in Europa che l’hanno vista protagonista dellìestate.

Il tour tutto sold out proseguirà questa sera con una seconda data a Roma e a seguire con i live di Napoli, con due appuntamenti live presso la Casa della musica (14 e 15 ottobre), Molfetta all’Eremo Club (BA, 16 ottobre), Nonantola al Vox Club (MO, 19 ottobre), Firenze al Teatro Cartiere Carrara (21 ottobre), Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), Venaria Reale al Teatro Concordia (TO, 24 ottobre) e infine Milano con due live previsti al Fabrique di Milano (26 e 27 ottobre) che concluderanno questo tour, dove Angelina si racconterà e mostrerà la sua evoluzione personale e artistica.

Ad accompagnare Angelina sul palco una band di 5 elementi, con Marta Cannuscio (percussioni), Alessio Nelli (tastiera), Antonio Cirigliano (chitarra), Filippo Mango (batteria) e Filippo Tosto (basso).

Alle canzoni che compongono poké melodrama alterna brani del suo repertorio, per uno spettacolo che rappresenta un viaggio nelle sfumature emotive della cantautrice. Sul palco Angelina Mango porta una nuova consapevolezza di sé, figlia delle esperienze che hanno scandito questo suo anno così intenso e ricco di soddisfazioni.

Il primo tour nei club europei della cantautrice ha già registrato diversi sold out: tutto esaurito per entrambe le date di Parigi (Les Etoiles – 8 e 9 novembre), oltre al sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera (Hansa 39 – 30 ottobre), Colonia (Essigfabrik – 1 novembre) e Londra (02 Academy Islington – 3 novembre). A grande richiesta, dopo due date sold out in Germania, il tour si è arricchito di un live a Francoforte (6 novembre – Zoom). In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si esibirà anche nelle città di Bruxelles (La Madeleine – 4 novembre), Barcellona (Razzmatazz – 11 novembre) e Madrid (Sala Chango – 13 novembre).

Milano, 12 ott. (askanews) – Tra le altre certificazioni ricevute quest’anno, Angelina ha ottenuto il quarto disco di platino per il singolo Ci pensiamo domani, disco di platino per il suo EP Voglia di vivere e il disco d’oro per il brano Mani vuote.

Dopo la data evento di aprile al Fabrique di Milano (sold out), quest’estate Angelina Mango si è esibita in diversi festival in Italia e in Europa, prendendo parte al Sea Star Festival di Umag, al Nameless Festival di Como, all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight, al Castle On Air di Bellinzona, al Gozo Festival di Santiago De Compostela, all’Ama Festival di Vicenza, all’Alguer Festival di Alghero e al Piccolo Festival di Bagheria.