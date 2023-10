Angelina Mango, ospite di Verissimo, ha parlato della sua crescita personale e di un disturbo contro cui ha combattuto un po’ di tempo fa.

Angelina Mango: “Soffrivo di ansia invalidante”

Angelina Mango è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 14 ottobre. Durante l’intervista a Verissimo la cantante ha raccontato cosa è successo dopo la partecipazione al talent e ha parlato della sua crescita personale e professionale. “Sicuramente sono cresciuta nell’ultimo anno. Forse prima, quando ero più piccola, avevo più problemi a dare un peso alle cose” ha dichiarato Angelina. La perdita di suo papà ha segnato la sua adolescenza. “Adesso non c’è più l’ansia invalidante che vivevo quando ero al liceo. L’ansia ti blocca e non ti fa vivere le cose. Avevo molti più problemi a passare il tempo con le persone, senza avere paranoie. Adesso invece ad esempio se mi chiamano i miei amici per andare tre giorni al lago vado senza problemi” ha raccontato, sottolineando che l’ha aiutata molto la musica, ma anche la sua famiglia. “Mia madre e mio fratello sono come le mie gambe. Mi supportano tanto. Anche quando sono lontani mi seguono e mi aiutano. Papà mi ha lasciato la gentilezza, il mio lavoro, la responsabilità di avere un talento, che non basta a se stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato” ha aggiunto la cantante.

Angelina Mango parla del fidanzato Antonio Cirigliano

Già ai tempi della sua partecipazione ad Amici era emerso che Angelina Mango avesse una relazione sentimentale in corso con Antonio Cirigliano, chitarrista che lavora al suo fianco da anni e l’ha sempre supportata nel suo percorso di crescita professionale. Il rapporto tra i due è rimasto molto solido e va avanti a gonfie vele, in modo molto riservato. “Sono innamorata da un bel po’ e spero di continuare ad esserlo il più a lungo possibile” ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin. “Condividiamo tantissime cose, passiamo molto tempo insieme e ci vogliamo bene. Io sono abbastanza scoppiettante, cambio idea, sono un po’ matta: non è facile stare con me” ha aggiunto Angelina Mango.