Angelina muore investita da un’auto quattro anni dopo sua figlia

Dramma in Sardegna, dove l’88enne Angelina Taras è morta investita da un pirata delle strada mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nel centro della città di Nuoro.

Nuoro, Angelina muore a 88 anni investita da un’auto

L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 27 marzo, mentre Angelina stava camminando per le vie della sua città. La pensionata stava attraversando la strada, passando correttamente sulle strisce pedonali, quando un’auto l’ha travolta, uccidendola. I sanitari del 118 che sono accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla se non dichiarare il decesso della donna. Ancora non sono state rese note le generalità della persona che ha investito Angelina.

La morte della figlia quattro anni fa

Solo quattro anni fa, una tragedia molto simile aveva coinvolto un membro della stessa famiglia della Taras. Sua figlia Cinzia Usai, infatti, aveva solo 51 anni quando fu investita e uccisa da un’automobile di un medico che aveva perso aderenza con l’asfalto. Cinzia aveva assistito ad un altro incidente ed era scesa dalla sua macchina per aiutare le persone coinvolte, prima di essere a sua volta investita.