Angelo Marchese morto a 64 anni, addio al giornalista e fotografo: lutto ad Avellino per la scomparsa di un professionista stimato da tutti

Angelo Marchese morto a 64 anni per il covid, addio al giornalista e fotografo e lutto ad Avellino per un professionista eccellente che aveva legato il suo nome a quello della sua terra. Marchese era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dedicato ai malati di covid dell’ospedale San Gisueppe Moscati di Avellino ed è amaramente scomparso proprio quando la stretta del virus sul paese sembra allentarsi.

Il giornalista e fotografo era direttore della web television User Tv ed era noto per la sua bravura di fotografo e per le sue doti giornalistiche innate, unite ad una assoluta sensibilità umana.

Angelo Marchese morto a 64 anni, addio al giornalista e fotografo: lutto ad Avellino e a Cervinara

Una sensibilità che aveva messo a servizio soprattutto della comunità di Cervinara che con la sua scomparsa si è ritrovata orfana di una delle sue intelligenze più spiccate.

Di Marchese gli amici ed il colleghi ricordano soprattutto il carattere solare e la capacità di essere versatile e di esprimere le sue qualità su diversi piani: come fotografo, fotoreporter, giornalista e storico delle tradizioni locali.

Angelo Marchese morto a 64 anni, addio al giornalista e fotografo: lutto ad Avellino per l’amato “Angioletto”

Non è un caso infatti che all’interno della sua comunità Marchese abbia ricoperto anche la carica di presidente della Pro Loco.

Per tutti era “Angioletto” e negli ultimi 40 anni, come riportano i media locali e in particolare l’ottima Simonetta Leppariello su Ottopagine, “con la sua macchina fotografica ha immortalato tanti momenti della vita del comprensorio, firmando matrimoni, battesimi, prime comunioni. Quella di fotografo era la sua occupazione principale. Si cimentava spesso anche in foto d’arte. Nutriva un amore sviscerato per la sua Cervinara, che negli anni è stato centro focale di ricerche profonde e appassionate”.

Angelo Marchese morto a 64 anni, addio al giornalista e fotografo: lutto ad Avellino. Il commosso post degli amici

Marchese era direttore di User Tv, la web tv della Valle Caudina. E sulla pagina Facebook di Montesarchio events è comparso un commovente post di addio: “Un amico ci ha lasciato, Angelo Marchese non è più tra noi. Una grande perdita per tutta la Valle Caudina. Grande fotografo, appassionato di storia e tradizioni locali. A Franca Maria, Antonio, Alessandro, Gennaro, Peppino, Gianfranco e parenti tutti giungano le nostre più sentite condoglianze. Ciao Angiolè, ora finalmente sei padrone della Luce”.