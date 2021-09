Angelo Pintus, la dedica alla moglie Michela: “Siamo sempre qui”

Angelo Pintus ha scritto una commovente dedica a sua moglie per i loro primi quattro anni di matrimonio.

Angelo Pintus ha scritto una romantica dedica a sua moglie, Michela Sturaro, in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio.

Angelo Pintus: la dedica alla moglie

Nel 2016 Angelo Pintus aveva fatto l’attesa proposta di nozze a Michela Sturaro durante un suo tour comico all’Arena di Verona e a seguire, un anno più tardi, i due si erano detti “lo voglio” a Ferrara, alla presenza di amici e parenti.

A 4 anni da quella magica giornata il comico ha fatto una dedica alla donna della sua vita, e ovviamente non ha dimenticato la sua ironia:

“La prima foto è di oggi. Oggi siamo sposati da quattro anni e in questi quattro anni sono successe davvero tante cose, ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere. Probabilmente quando moriremo ci imbottiglieranno. Ti amo Suellen”, ha scritto Pintus, che accanto a Michela Sturaro ha finalmente trovato la felicità.

Angelo Pintus: la storia d’amore

Non è chiaro dove i due si siano conosciuti ma a quanto pare, dopo 4 anni di nozze, sono più felici ed uniti che mai. Lo stesso comico ha dichiarato di aver trovato in Michela Sturaro “la sua perfetta metà”: “Hai presente quando hai sette anni e il tuo amico ti chiama e tu scendi per giocare? Quando ti sdrai sul prato e guardi le nuvole e non smetti di sognare, immaginando i posti che vedrai e le cose che farai da grande? Ecco, quando stiamo insieme provo questo.

E quando la guardo e penso a noi, rivedo me bambino e rivedo quelle nuvole. Chissà, magari un giorno ne toccheremo una”, ha dichiarato il comico in merito alla relazione con sua moglie. Michela Sturaro è lontana dal mondo dei riflettori e sui social non sono molte le notizie in merito alla donna.

Angelo Pintus: la famiglia

Oggi i due vivono insieme e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Nonostante questo Pintus avrebbe rivelato all’interno di un suo monologo di non essere intenzionato ad avere figli. I due cambieranno idea in futuro? Al momento sui social tutto tace e la coppia sembra intenzionata a vivere la propria liaison con il massimo riserbo, come sempre fatto finora. In tanti tra i fan hanno comunque fatto loro gli auguri per il loro anniversario di matrimonio.