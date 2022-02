Angie, la star da milioni di visualizzazioni su TikTok presenta il suo singolo di debutto: “Scema”

”Scema” è una canzone “nata dopo un lungo periodo in cui ero piena di insicurezze e di paure”, ha confidato Angie nell’intervista esclusiva.

Dopo la partecipazione a show di successo come “Ti lascio una canzone” e “The Voice of Italy”, e aver superato milioni visualizzazioni su TikTok, Angie presenta “Scema”, il suo singolo di debutto. Lei è una giovanissima cantautrice nota sul web, che ha già raggiunto oltre 200mila follower e milioni di visualizzazioni su TikTok e ha vinto anche la seconda edizione del contest di Webboh.it.

Nell’intervista esclusiva ha parlato di sé, delle difficoltà affrontate e della sua musica (compresa quella che è pronta a uscire e far conoscere ai fan).

Angie, dalla tv al successo fatto di musica

L’età è solo un numero: è giovanissima e con tanta voglia di fare. Angie, infatti, ha all’attivo già diverse partecipazioni a trasmissioni televisive. Il debutto discografico arriva proprio con “Scema”, brano pop, scritto dalla stessa artista con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem e prodotto dallo stesso Riccardo Scirè.

”Scema” è una canzone “nata dopo un lungo periodo in cui ero piena di insicurezze e di paure”. Confidando le difficoltà affrontate in quel periodo, ha aggiunto: “Non riuscivo nemmeno a dormire bene per paura di non essere abbastanza e avevo tanta ansia di deludere le persone che credono in me. Uscivo meno di casa e a volte paragonavo la mia vita a quella di altre ragazze sui social che mi sembravano migliori di me”.

Nel periodo difficile in cui è nata “Scema” Angie ribadisce: “Avevo tante insicurezze e tante paure, in particolare temevo di deludere le persone che credevano in me. Tendevo a paragonarmi ad altre persone che, almeno sui social, mi apparivano migliori rispetto a me. Ho così perso la voglia di fare qualcosa, persino di uscire di casa.

Ho iniziato a piangermi addosso. Scrivendo “Scema” ho deciso di dare una svolta la mia vita e voltare pagina. Scrivere canzoni in un momento in cui affronto un malessere profondo mi aiuta a prendere coscienza e mi dà forza, mi fa sentire meglio”.

Quindi ha aggiunto: “Così è stato anche in questo caso: ho voluto postare video sui social raccontando “Scema” dai suoi primi passi. Chi mi segue ha visto nascere la canzone, sentendosi coinvolto nel pezzo fino alla sua pubblicazione, che chiude il processo creativo. In tanti hanno potuto leggere le primissime bozze del testo e ascoltare le prime note: la canzone non è solo mia, ma anche di chi mi segue. È questo il concetto principale del brano: non penso di essere l’unica persona al mondo ad aver vissuto una sensazione di inadeguatezza come quella che ho provato io. Tante ragazze mi hanno scritto e mi hanno confermato di aver provato emozioni simili: con la mia canzone, si sono sentite meno sole. Far sentire capite le persone è un obiettivo speciale che la musica riesce a perseguire”.

Fare musica si è rivelata la miglior valvola di sfogo e il modo giusto per stare meglio con sé stessa. “Scrivere “Scema” è stato il primo passo per superare queste insicurezze e spero possa aiutare chi sta vivendo le stesse cose e li faccia sentire meno soli”, ha sottolineato.

Ma qual è ora la più grande insicurezza o paura che vive Angie? “La mia paura resta deludere gli altri. So che nei miei confronti ci sono tante aspettative e spero di non deludere mai. Temo di non essere all’altezza di quello che gli altri si aspettano da me. Però voglio trasmettere un messaggio preciso: ognuno ha degli idoli, ciascuno di noi idolatra qualcuno, ma nessuno – idoli compresi – è invincibile. Tutti abbiamo alcuni problemi e tutti a volte ci sentiamo “meno” rispetto ad altre persone. Anche gli idoli sono “persone normali”: io a volte non mi sento abbastanza perché vedo una ragazza più bella di me, ma so che anche lei prova la stessa sensazione perché si confronta con un’altra persona ancora”.

Angie racconta i suoi prossimi progetti

Classe 2001, nata e cresciuta in Sardegna, Angelica Ibba si è avvicinata alla musica quando aveva solo 8 anni e ora che ne ha 20 è al lavoro su tanti interessanti progetti. Con i social ha aumentato la sua visibilità, ma precisa: “Tra social e musica è quest’ultima quella che mi riesce meglio. È quella in cui mi trovo più a mio agio. I social sono il mio modo per comunicare la voglia che ho di fare musica. Così mi faccio conoscere e presento il mio mondo. Ho iniziato con le cover, ora ho deciso di far conoscere anche le canzoni che ho scritto. Forse prima non avevo trovato il pezzo giusto e forse non avevo neppure il coraggio”.

Parlando della sua esperienza televisiva, dopo i social e la musica, Angie ha precisato: “Al momento, tornare in tv non è tra i miei piani. Mi piace parlare e stare davanti alla telecamera. Mi piace tutto ciò che sta dietro alla televisione, ma non posso controllare cosa andrà in onda e cosa no. Ci sono tanti tagli in fase di montaggio. Al contrario, i social mi permettono di essere il più naturale possibile. Sui social posso mostrare quello che sono, quello che voglio realmente”. Quindi ha ribadito: “Al momento sto bene così, ma nessuno esclude la possibilità in futuro di un ritorno in tv. Ora sono al lavoro su altre canzoni, molto diverse rispetto a “Scema”. Durante l’anno spero di presentare dal vivo i miei brani. Per il 2022 mi auguro di fare sempre meglio con ogni canzone che deve ancora venire”.