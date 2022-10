Angiolini e Renga di nuovo insieme: il weekend in famiglia

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno trascorso un weekend insieme ai figli e sui social si sono mostrati felici e uniti.

Ambra Angiolini e il suo ex, Francesco Renga, hanno trascorso un weekend all’insegna della famiglia e sui social hanno postato alcune foto dei momenti di tenerezza trascorsi insieme.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: le foto insieme

A 7 anni dal loro addio, Ambra Angiolini e Francesco Renga sono riusciti a costruire un nuovo equilibrio e loro stessi hanno ammesso di avere un ottimo rapporto.

Nelle ultime ore i due hanno trascorso una gita di famiglia in compagnia dei figli Jolanda e Leonardo e sui social non hanno mancato di condividere alcune foto in cui sono ritratti insieme.

Oggi i due non intendono tornare insieme ma, a quanto pare, continuano a mantere unita la famiglia. “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre de miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono finita in depressione, nella fogna delle fogne”, ha dichiarato Ambra Angiolini in seguito alla rottura dal padre dei suoi figli. L’attrice ha più volte definito la fine della sua unione con Renga come il suo unico fallimento: “Quando finisce così è sempre una sconfitta”, aveva affermato, e ancora: “Il senso di colpa è passato quando ho iniziato a vedere i miei figli sereni”.

Oggi a quanto pare sia lei che il cantante sono riusciti ad andare avanti e in tanti si chiedono quali saranno le novità legate alla loro vita privata.

Ambra Angiolini a quanto pare oggi è single mentre Francesco Renga è legato a Diana Poloni.