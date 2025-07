Angola in crisi: tensioni sociali e violenze dopo l'aumento del prezzo del carburante

Negli ultimi giorni, l’Angola è stata travolta da un’ondata di proteste violente in risposta all’aumento del prezzo del carburante. Secondo le autorità locali, oltre 1.200 persone sono state arrestate e almeno 22 hanno perso la vita in scontri che hanno coinvolto la capitale Luanda e sei province circostanti. Ma cosa ha scatenato questa situazione di tensione? La risposta si trova in una decisione governativa che ha visto un incremento del prezzo del diesel di un terzo, nel tentativo di ridurre i sussidi e migliorare la situazione finanziaria del Paese.

Il contesto delle proteste

Le manifestazioni hanno avuto inizio lunedì scorso, quando le associazioni dei taxi minibus hanno indetto uno sciopero di tre giorni contro l’aumento dei costi del carburante. Da quel momento, Luanda è stata teatro di un’escalation di violenza, con saccheggi e vandalismi che si sono diffusi rapidamente. Le forze dell’ordine hanno risposto con scontri, mentre la popolazione, esasperata dalla situazione economica, ha preso d’assalto negozi e supermercati. Ma cosa si cela dietro questa rabbia collettiva?

Martedì e mercoledì, sono stati segnalati colpi di arma da fuoco in diverse aree di Luanda, mentre le strade apparivano deserte, eccetto per la massiccia presenza delle forze di sicurezza. Un comunicato presidenziale ha confermato il numero dei morti e degli arresti, descrivendo la situazione come una crisi di insicurezza diffusa. Il Ministro dell’Interno, Manuel Homem, ha rivelato che tra le vittime c’era anche un agente di polizia. In che modo le autorità affronteranno questa spirale di violenza?

Le reazioni del governo e della società civile

Mercoledì, il governo ha convocato una riunione di emergenza per discutere l’andamento delle manifestazioni. In una mossa decisa, ha dichiarato che l’esercito è stato mobilitato per ripristinare l’ordine. Tuttavia, le critiche non si sono fatte attendere: il gruppo Human Rights Watch ha accusato le forze di polizia di aver usato una forza eccessiva durante le manifestazioni pacifiche, innescando la violenza. Questo clima di tensione è alimentato da un contesto economico difficile, aggravato dai continui aumenti dei prezzi e da politiche ritenute distaccate dalla realtà quotidiana della popolazione. È evidente che le misure adottate non rispondono alle necessità immediate dei cittadini.

In un comunicato congiunto, i partiti di opposizione UNITA e Bloco Democratico hanno descritto la situazione dell’Angola come una crisi economica e sociale severa, sottolineando che le politiche governative non sono in linea con le necessità del popolo. La rimozione graduale dei sussidi sul carburante, iniziata nel 2023, ha sollevato preoccupazioni anche tra gli esperti economici, poiché i sussidi rappresentavano fino al 4% del PIL del Paese nel 2022. Come si evolverà questa situazione? Le autorità possono ancora recuperare la fiducia della popolazione?

Conclusioni e prospettive future

La situazione in Angola rimane tesa, con molteplici fattori che contribuiscono a un clima di insoddisfazione crescente tra la popolazione. Le misure di austerità e l’aumento del costo della vita stanno spingendo i cittadini a scendere in piazza in segno di protesta. Le autorità devono affrontare una sfida significativa nel ripristinare la fiducia e la sicurezza pubblica, mentre la comunità internazionale osserva da vicino gli sviluppi. La risposta del governo e la capacità di gestire le tensioni sociali saranno cruciali per il futuro immediato del Paese. Riusciranno a trovare un equilibrio e a placare le acque agitate? Solo il tempo potrà dirlo.