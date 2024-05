"Angoli di biodiversità" in 4 scuole dell'infanzia di Milano

Milano, 14 mag. (askanews) - I giardini di quattro scuole dell'infanzia di Milano cambiano volto, trasformandosi in veri e propri angoli di "Angoli di biodiversità". Non a caso, si chiamano così i progetti realizzati quest'anno nell'ambito di Scuola Forestami, l'iniziativa di formazione ed educaz...

Milano, 14 mag. (askanews) – I giardini di quattro scuole dell’infanzia di Milano cambiano volto, trasformandosi in veri e propri angoli di “Angoli di biodiversità”. Non a caso, si chiamano così i progetti realizzati quest’anno nell’ambito di Scuola Forestami, l’iniziativa di formazione ed educazione resa possibile grazie al sostegno di A2A e di Parco Nord Milano.

“Sono 4 scuole di periferia dalle quali siamo partiti per costruire un senso nuovo alla biodiversità in città – spiega ad askanews Tomaso Colombo, referente Scuola Forestami di Parco Nord Milano – . Tutte e quattro le scuole, quindi, hanno interpretato in maniera diversa cosa è la natura in città e quelli che erano, diciamo, dei campi un po’ banali, desolati, un pezzo di giardino scolastico non possiamo dire abbandonato ma sicuramente non ricco è diventato il luogo preferito dai bambini nella scuola dell’infanzia”.

I veri del protagonisti del progetto sono i bambini delle 4 scuole milanesi coinvolte: insieme ai loro educatori hanno infatti giocato un ruolo di primo piano nella progettazione e nella successiva realizzazione di porzioni di giardini rigogliosi di biodiversità. Nuovi spazi verdi per arricchire il capitale naturale non solo di una scuola, ma di un intero quartiere.

“E’ un’occasione per costruire insieme ai bambini, alle bambine e alle educatrici, quello che è un percorso che li accompagna nella bellezza, nella scoperta, con la curiosità di rispettare la natura imparando a conoscerla – ci racconta Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Milano -. Si innesta in un percorso che abbiamo avviato da tempo, anche con le educatrici e gli educatori, perchè evidentemente è una formazione e un’educazione che riguarda tutti, non solo i più piccoli, e quindi questo ulteriore passo avanti ci restiuisce anche dei luoghi meravigliosi, quindi rende anche più belle le nostre scuole”.

“Angoli di biodiversità” è solo una delle tante iniziative di educazione ambientale promosse da A2A per diffondere la cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente tra le nuove generazioni.

“E’ un vero privilegio per noi poter lavorare sui bambini, sui ragazzi, su temi così importanti di educazione al rispetto dell’ambiente, di educazione al rispetto degli altri che passa anche attraverso un minimo, iniziale lavoro sui temi della biodiversità – sottolinea Carlotta Ventura, direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del gruppo A2A -. Questo è uno dei progetti, bellissimo e magnifico, ma uno dei progetti che facciamo a Milano, con il Comune di Milano, ma in generale in tutti i territori in cui A2A è presente. Quindi l’anno scorso, nel 2023, abbiamo incontrato 100 mila tra studenti e professori. Quindi è un’attività di educazione in cui crediamo moltissimo, un investimento importante sul futuro nostro, dell’azienda e delle persone che ci circondano”.