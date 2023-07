Anguillara, ritrovato il corpo di Angelo Seeruttun: 19enne scomparso nel Lago di Bracciano

Ritrovato il corpo senza vita di Angelo Seeruttun, 19enne scomparso nel Lago di Bracciano, al largo di Anguillara Sabazia. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco.

Il corpo di Angelo Seeruttun, 19enne scomparso nel Lago di Bracciano, è stato ritrovato dai vigili del fuoco al largo di Anguillara Sabazia. Il giovane era scomparso nel Lago lo scorso giovedì 29 giugno. Si trovava a circa 300 metri di distanza dalla riva. I pompieri hanno raggiunto e recuperato il cadavere, tirandolo fuori dall’acqua. La salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell’Autorità dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporre l’autopsia.

La scomparsa del 19enne

Il 19enne era scomparso il 29 giugno. L’allarme era scattato intorno alle 17.30 perché dopo un tuffo non era più riemerso. Il giovane era insieme alla sua famiglia e si era lanciato dal pedalò a 100 metri dalla riva. “Pensavamo fosse uno scherzo” ha detto la sorella ai soccorritori. Nelle ricerche è stato impegnato un gran dispiegamento di soccorritori anche con il supporto di un elicottero, con diverse squadre di pompieri, che hanno svolto le ricerche sia in superficie che in profondità, scandagliando il fondale.