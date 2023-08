Angus Cloud è morto: l'attore di Euphoria aveva 25 anni

Angus Cloud, attore reso celebre dalla serie tv Euphoria, è scomparso a 25 anni. La famiglia ha rilasciato uno straziante comunicato con cui ne ha annunciato la scomparsa.

Angus Cloud è morto: il lutto

Il mondo del cinema piange Angus Cloud, il giovane e talentuoso attore della serie tv Euphoria. Ad annunciarne la scomparsa è stata la sua famiglia, con un comunicato ufficiale in cui si legge che l’attore avrebbe sofferto da tempo di problemi a livello mentale.

“È con il cuore a pezzi che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi. Siamo così addolorati per il fatto di dover dire addio ad una persona così buona e che si è sempre spesa per gli altri”, si legge nel comunicato, e ancora:

“La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che lui è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. In questi anni lui è sempre stato aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio. Quando si affrontano queste battaglie è bene farsi aiutare da coloro che ci amano.

Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Che venga ricordato anche per quello che ha fatto e che ha lasciato a tutti. Chiediamo privacy in questo momento mentre stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi di Angus Clous sono rimasti sotto shock per la tragica notizia e stanno esprimendo tutto il loro dolore.