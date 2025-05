Aniasa: cresce la mobilità a noleggio, quota immatricolato al 34%

Milano, 7 mag. (askanews) – Prosegue la crescita del settore del noleggio veicoli. Nonostante il calo di immatricolazioni nel 2024 a quota 474mila unità (-10%) pari a un valore di acquisti di 14 miliardi di euro, il settore rappresenta oggi circa un terzo delle auto nuove vendute nel nostro paese. Un trend confermato anche nei primi 4 mesi dell’anno che vede la quota del noleggio a breve e lungo termine salire al 34% dell’immatricolato.

Emerge dal 24esimo Rapporto Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi alla mobilità.

“In un mercato automotive che è pieno di incertezze, direi sostanzialmente in stagnazione oramai da da tre anni, il noleggio cresce in termini di quote di immatricolato e cresce in ragione del fatto che c’è una preferenza crescente per le modalità di utilizzo rispetto all’acquisto. E anche perché il noleggio sta avendo successo non solo presso gli utilizzatori, ma sono aumentati i player. Abbiamo oramai le cosiddette captive, le società legate ai costruttori, che sono diventate il player più importante in termini immatricolazioni anche per le immatricolazioni a noleggio”, ha detto Alberto Viano presidente di Aniasa.

Nel noleggio cresce anche la quota di veicoli green: il 32% delle nuove auto elettriche e il 48% di quelle ibride plug-in immatricolate in Italia sono a noleggio, confermando il ruolo del settore come acceleratore dell’elettrificazione. Soprattutto in un mercato che come ha evidenziato lo studio condotto da Aniasa e Bain&Company resterà stagnante almeno fino al 2030 con una quota di elettriche in Italia ferma al 5%

“L’auto è ancora un bene molto, troppo caro per l’utente medio. La provocazione che noi lanciamo è: ma l’auto è ancora un’auto per tutti, è ancora l’auto di massa? Ancora sì, perché la richiesta c’è. Il problema è l’offerta. Manca un’offerta accessibile ai più, che sia anche pulita”, ha spiegato Gianluca Di Loreto, partner e responsabile italiano automotive di Bain & Company.

Per sostenere la crescita del settore noleggio che conta una flotta di 1,4 milioni di veicoli e un giro e un giro d’affari di 15,8 miliardi, il presidente Viano sottolinea la necessità di una normativa specifica a partire dalla fiscalità, in particolare per quanto riguarda la detraibilità dell’iva sulle auto aziendali che in Italia è fra le più basse in Europa.