“Anima” l’album di inediti di Paolo Simoni spirituale e profondo

Milano, 6 ago. (askanews) – Dieci brani, ogni canzone analizza diversi aspetti della società attuale e della vita individuale, è “Anima”, il nuovo album di inediti per piano e voce del cantautore Paolo Simoni.

“L’anima vuole essere vista, ascoltata, omaggiata, ma soprattutto vuole fare in modo che gli uomini si accorgano di lei. Siamo esseri esseri spirituali, vedere la vita solo per come ci appare agli occhi mi sembra limitante”.

Un album tutto da scoprire anche nella vena cantautorale più classica come emerge in “L’anima vuole”, in cui partecipa anche Roberto Vecchioni.

Le voci dei due cantautori appartenenti a differenti generazioni si incontrano per cantare temi importanti, quali la libertà di pensiero e di parola, e raccontano il materialismo che caratterizza i nostri tempi e che impedisce all’anima di esprimersi nella sua maniera più autentica.

“Il mio rapporto con Vecchioni è il rapporto di uno studente con il suo professore, io non sono stato suo allievo in senso stretto ma la lo sono stato per tutto il resto, ho letto i suoi libri e ascoltato i suoi dischi, l’ho sempre visto come un riferimento preciso”.

Questa amicizia e collaborazione si è sviluppata nel 2019 quando Paolo Simoni è stato ospite dell'”Infinito tour” di Roberto Vecchioni.