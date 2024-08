Animali: appello Prestipino (Pd) in aula, 'troppe barbarie, inasprire le pene per chi li maltratta'

Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Mi appello alla presidente Meloni, che so essere sensibile a questo tema. Vi prego, arriviamo a una legge di civiltà. Puniamo, com'è giusto punire, chi tratta gli animali come oggetti e non come esseri senzienti". In aula alla Camera, la deputa...

Roma, 1 ago (Adnkronos) – "Mi appello alla presidente Meloni, che so essere sensibile a questo tema. Vi prego, arriviamo a una legge di civiltà. Puniamo, com'è giusto punire, chi tratta gli animali come oggetti e non come esseri senzienti". In aula alla Camera, la deputata del Pd Patrizia Prestipino ha lanciato un appello in difesa degli animali facendo un elenco delle "barbarie a danni degli animali alle quali abbiamo assistito in questi giorni terribili di luglio".

"Ritorno, veramente fino allo sfinimento, con un appello a tutti, alle forze di maggioranza e all'opposizione, perché si arrivi ad inasprire le pene per i reati contro gli animali. Non è più fattibile, non è più accettabile assistere a queste barbarie", ha detto la deputata dem sottolineando, tra l'altro: "Sono esseri indifesi, sono esseri senzienti, sono esseri fragili, che meritano la nostra tutela, non la nostra cattiveria e la nostra malvagità. Io, veramente, rifaccio l'appello e lo farò per tutta la legislatura".

Alla Prestipino ha subito risposto, via social, il deputato di Azione Fabrizio Benzoni: "Bene l’onorevole Prestipino, che porta in aula un appello a tutte le forze parlamentari sul tema delle violenze, sempre più ricorrenti, contro gli animali. Lo raccogliamo volentieri e su questo tema, sui cui aspetti educativi stiamo già lavorando per una proposta di legge, non faremo mancare il nostro apporto e il nostro sostegno".