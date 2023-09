Animali: Biancofiore, 'nessun flash mob al Senato, non pensiamo a pagliacciate'

Roma, 30 set (Adnkronos) – "Mio malgrado sono costretta a smentire la completa invenzione di un improbabile flash mob a me attribuito da alcuni media, imboccati tristemente dal cosiddetto 'fuoco amico'. Ne’ io, ne’ tanto meno il presidente del Senato La Russa abbiamo mai pensato a pagliacciate degne degli imbrattatori dei monumenti". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.

"Il 4 ottobre è la giornata mondiale degli animali dedicata a San Francesco, patrono d’Italia e degli animali appunto e l’idea, semmai, era quella di una conferenza stampa apolitica, per denunciare le violenze avvenute nel corso di tutta l’estate nei confronti di poveri animali indifesi, vittime dei disvalori che attanagliano la nostra società", prosegue.

"Spiace che queste notizie destate di ogni fondamento , per le quali – non essendo la prima volta mi riservo di adire le vie legali, siano fatte filtrare dall’interno del Senato e che finiscano solo per nuocere ad esseri viventi e senzienti, con i quali magari gli stessi si sbracceranno a fare selfie sui social, per soddisfare il proprio egocentrismo. Resta la mia legittima richiesta, ai sensi delle leggi attualmente in vigore e votate dal parlamento italiano, che gli animali d’affezione abbiano accesso esclusivamente agli uffici personali di dipendenti o senatori che ne facciano richiesta per esigenza di lavoro o mediche, come avviene in ogni Paese civile. Non è coerente ne’ credibile chi fa le leggi per tutelare il benessere degli animali e poi li discrimina senza motivo, marcando la distanza tra l gente è il palazzo”, conclude.